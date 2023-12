La poderosa autocrítica de Matías Zaldivia tras su paso en La Roja: "Aún no me siento jugador de Selección"

Matías Zaldivia abrió su corazón y no tiene problemas en demostrar sus sentimientos. El defensa de la U fue citado a la Selección Chilena primero en los microciclos de trabajo y, posteriormente, defendió a La Roja en amistosos y los Juegos Panamericanos.

Zaldivia dio a conocer que cumplió una de sus máximas en el fútbol y agradece la chance de ser jugador del cuadro nacional, pese a nacer en Argentina y que le agarró cariño al país tras 8 años en Chile.

“La verdad que era un sueño que tenía y que siempre tuve. Las vueltas del fútbol me llevaron a vestir esta camiseta. Jugar los Panamericanos fue impresionante por el ambiente que hubo, que fue hermoso y eso me llevó a la mayor que es el anhelo máximo que siempre tuve”, indicó Zaldivia en TNT Sports.

Luego, el “Cabezón” lanzó la bomba con su poderosa autocrítica. “La verdad es que no me siento jugador de Selección. Estuve citado a la Adulta y todo, pero siento que necesito más tiempo ahí para yo mismo decir que verdaderamente soy un jugador de Selección”, argumentó.

Matías Zaldivia es autocrítico con su paso por la Selección Chilena (Santiago 2023 vía Photosport)

Igualmente, Zaldivia confesó cómo se enteró que era uno de los elegidos de la Selección y comentó que un familiar desde Argentina le comentó lo que se venía para él en La Roja.

“La verdad es que el primer llamado fue rarísimo para mí. Estaba por irme de vacaciones y me llama mi hermano y me dice, te citaron para Selección. Debe ser un error le dije. Él me ratifico que sí te citaron y a la noche me llamaron del club que me llamaron al primer microciclo y fue una alegría inmensa”, agregó.

¿Zaldivia es un chileno más?

Matías Zaldivia debutó con La Roja en un amistoso en Concepción ante Cuba. Ahí, algo que llamó la atención fue que entonó el Himno Nacional de Chile como un compatriota más.

“Lo sabía de antes que me dieran la nacionalidad. Creí que era un gesto de agradecimiento al país que me trató bien y que me trata también bien. Siento que es un gesto para la gente y eso importante”, terminó.