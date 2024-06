La Selección Chilena ya comienza a ponerse en marcha para lo que será su partido de preparación ante la Selección de Paraguay previo a la Copa América 2024, la cuál será el primer gran desafío de ‘La Roja’ en este año.

Por esto, los jugadores que convocó Ricardo Gareca para este amistoso ante los paraguayos, ya comienzan a decir presente para ponerse a disposición del DT, pensando en jugarse la gran opción de poder decir presente en la lista final para la Copa América.

En estas horas, el seleccionador nacional tomó una polémica decisión por uno de los jugadores convocados a este partido, quien con su club está a horas de disputar un partido clave a nivel continental.

Se trata del defensor Felipe Loyola, quien fue convocado para el amistoso ante Paraguay y que en la jornada del martes 4 de junio estaba considerado para formar parte del duelo pendiente por la Copa Libertadores entre Huachipato y Gremio en el sur de nuestro país.

Este partido es trascendental para los ‘Acereros’, ya que en caso de vencer a los brasileños, se asegurarían avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que sería un hito histórico para el club.

Lamentablemente, Loyola no podrá decir presente en este partido y todo esto debido a la decisión que habría tomado Ricardo Gareca en no darle permiso para disputar este partido.

Loyola no podrá disputar el partido clave de Huachipato | Foto: Photosport

Esta información fue concedida por el periodista, Franco Fierro en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que el jugador de Huachipato no podrá decir presente en el duelo ante Gremio, a pesar de que el club hizo todo lo posible por aquello.

“Felipe Loyola no estará en el partido de Huachipato ante Gremio mañana. Pese a los intentos de la directiva de Huachipato solicitando la autorización para contar con el lateral nacional, desde la Selección Chilena no lo autorizaron y no dirá presente mañana”, declaró.

De esta manera, Loyola no podrá formar parte de este crucial partido para Huachipato y se espera que a la brevedad se sume a los trabajos de la Selección Chilena pensando en el amistoso ante Paraguay.