Revelan la razón por la que Charles Aránguiz no ha conversado con Ricardo Gareca en la Selección Chilena: "Él le reconoció.."

Dentro del proceso de Ricardo Gareca en la Selección Chilena sin duda que uno de los grandes ausentes que se ha dejado ver dentro de su convocatorias ha sido la del volante, Charles Aránguiz, quien no ha formado parte de ninguna de las nóminas del argentino.

En esta jornada, el periodista Cristián Caamaño reveló una importante información sobre aquello en Radio Agricultura, en la que comentó por qué el volante de Internacional de Porto Alegre no ha conversado con el hoy entrenador de ‘La Roja’.

“Él le reconoció a su circulo que no iba a conversar con (Ricardo) Gareca porque en realidad no tenía nada que conversar, porque él no se consideraba hoy por su actualidad futbolística y física, un jugador de Selección“, comenzó señalando Caamaño.

Sobre su auto marginación, el comunicador indica que el mismo Aránguiz siente que hoy en día no está a la altura de poder estar en la Selección Chilena, debido a lo que ha sido su nivel futbolístico en esta temporada.

“Él ex muy autoexigente, los que conocen a Charles Aránguiz saben lo autoexigente que es él y él es el primero en darse cuenta que su rendimiento hoy día no está ni para pelear una lista de 55″, explicó.

Finalmente, Caamaño remarca que Charles Aránguiz espera poder ir tomando rodaje en esta temporada dentro de Internacional de Porto Alegre y de conseguir aquello, podría volver a ser una opción en la Selección Chilena pensando en las clasificatorias.

“Sin ponerse a tono, él prefiere estar al margen de la selección. Después, si toma regularidad en el Inter de nuevo, seguramente va a ser considerado con Gareca y una conversación van a tener que tener, porque es con el único jugador que no ha conversado cara a cara todavía”, concluyó.