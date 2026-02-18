La Selección Chilena ya comienza a proyectar su reestructuración tras quedar fuera del Mundial de la FIFA 2026, un golpe duro para el fútbol nacional que obliga a replantear la planificación deportiva y los amistosos internacionales.

Sin la vitrina mundialista en el horizonte inmediato, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) sigue buscando generar instancias de competencia que permitan mantener ritmo y evaluación de jugadores, especialmente pensando en el recambio y en los próximos procesos eliminatorios.

En ese escenario, surgió la posibilidad de disputar un atractivo amistoso frente a la Selección de España, actual potencia europea y siempre un rival de alto nivel. La opción ilusionó a los hinchas nacionales, considerando que enfrentar a selecciones de ese calibre permite medir el verdadero nivel del combinado criollo.

Los hinchas chilenos se quedaron con las ganas de ver a Lamine Yamal versus La Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Pablo Milad confirma que Chile no jugará amistoso con España

Sin embargo este miércoles 18, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, abordó la situación y entregó detalles sobre las conversaciones que existieron para organizar el amistoso.

“Lo de España nunca fue al cien por ciento. Tuvimos conversaciones con el presidente de la federación, que es muy cercano, tenemos muy buena relación las dos federaciones”, dijo el timonel del fútbol chileno.

“No se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas, de diferentes ciudades de México también le ofrecían, vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa. Y eso fue un hecho que no aseguró el partido”, explicó el dirigente.

A raíz de esto, Milad declaró que “nosotros estamos concretando partidos ya en Europa, que vamos a dar a conocer en los próximos días, ya firmando los contratos correspondientes”.

