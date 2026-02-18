Dentro de lo que ha sido este inicio de temporada, uno de los jugadores que ha hecho noticia en el fútbol chileno ha sido el jugador de Huachipato, Maximiliano Gutiérrez, quien ha mostrado un gran rendimiento, el que ha hecho llamar la atención de un importante equipo: Independiente de Avellaneda.

Desde el otro lado de la cordillera, aseguran que el seleccionado nacional estaría muy cerca de poder recalar en el conjunto que es dirigido por Gustavo Quinteros, en donde estarían afinando detalles para que se concrete este traspaso.

Por lo que es el presente del jugador, un referente de nuestro fútbol como lo es Arturo Vidal conversó con sus seguidores en su cuenta de ‘Kick’ y se refirió a lo que ha sido el nivel de Maxi Gutiérrez, a quien elogió, pero le dejó un tirón de orejas por su rendimiento en el duelo de Huachipato ante Carabobo.

“Es buen jugador Maximiliano Gutiérrez, lo vi, pero hoy (ayer) vi el partido y no me gustó nada”, comenzó señalando Vidal.

Gutiérrez podría partir a Argentina | Foto: Photosport

Siguiendo en esa línea, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja indica que esta clase de partidos a nivel internacional, como lo es la Copa Libertadores, es en donde los jugadores deben mostrar su mejor versión para llamar la atención en el extranjero.

“Hoy día era un partido donde se tenía que mostrar y no me gustó para nada el partido que hizo”, declara.

Finalmente, Vidal tuvo palabras para lo que fue el partido del Huachipato de Jaime García ante Carabobo, en la que sin pelos en la lengua dijo que no se desempeñaron de buena forma y lo consideró muy defensivo.

“Huachipato jugó mal, fueron ratones”, cerró.

En Síntesis