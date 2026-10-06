La Selección Chilena tiene un nuevo tapado para asumir como DT: “Lo venían siguiendo”

Juan Pablo Vojvoda es otro nombre que se suma a la lista de rumores. El estratega argentino se mantiene sin club.

La Selección Chilena sigue buscando a su futuro entrenador. El interinato de Nicolás Córdova llegará a su fin y la ANFP trabaja en encontrar a su reemplazante: hay un nuevo candidato para asumir en el puesto.

Luego de que se filtrara una lista con cuatro posibles nombres para el cargo (liderada por Manuel Pellegrini), el periodista Rodrigo López de DSports aportó con un quinto DT que postula a quedarse con la banca.

¿De quién se trata? Según indicó el comunicador, ese es el caso de Juan Pablo Vojvoda. El estratega argentino está sin club y se posiciona como una potente carta entre las autoridades de Quilín.

“Agregando a la lista de los más fuertes, no es un sondeo, veo a (Gustavo) Álvarez y (Juan Pablo) Vojvoda, esos son los dos”, comenzó señalando.

Sobre el segundo mencionado, el tapado de la Selección Chilena, el reportero agregó: “Viene con un trabajo de Marko Biskupovic (ex gerente de selecciones). Lo venían siguiendo“.

La Selección Chilena observa a Juan Pablo Vojvoda. (Foto: Getty Images)

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Juan Pablo Vojvoda está en la mira de la Selección Chilena

Cabe consignar que el director técnico en cuestión ya tuvo un paso por el país. Estuvo en Unión La Calera en 2020 y alcanzó un hito inesperado: el subcampeonato de aquella temporada.

A su vez, durante su carrera registra estadías en Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, Fortaleza, Santos y Racing Club. En este último elenco duró tres meses: dijo adiós en septiembre de 2026.