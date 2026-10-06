La Selección Chilena sorprende con esta probable formación para enfrentar a México

El cuerpo técnico de Nicolás Córdova moverá la pizarra. Utilizará a jugadores con menor participación durante la fecha FIFA.

La Selección Chilena saltará a la cancha para medirse contra México en la fecha FIFA. El combinado nacional afrontará su último amistoso en esta gira internacional, por lo que prepara sorpresas.

¿Qué pasó? El cuerpo técnico de Nicolás Córdova moverá la pizarra para este duelo. El DT interino se inclinó por otorgarle la estelaridad a algunos jugadores con menor participación.

Por ejemplo, Francisco Salinas será el lateral derecho de Chile. El futbolista de Coquimbo Unido ingresará en reemplazo de Felipe Faúndez, que fue desde el arranque contra Canadá y Estados Unidos.

Un caso similar al de Agustín Arce, que será el mediocampista creativo en el XI inicial de La Roja. El volante de Universidad de Chile sumará sus primeros minutos en el viaje a Norteamérica.

Otra novedad: Lucas Cepeda vuelve al equipo titular tras su expulsión contra Canadá. El ariete del Elche de España acompañará a Darío Osorio y Gonzalo Tapia en la ofensiva.

Nicolás Córdova definió el XI estelar de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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La formación de la Selección Chilena

El once inicial de La Roja será con: Brayan Cortés; Francisco Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Agustín Arce; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

Dicho compromiso entre La Roja y México, válido por la fecha FIFA, está programado para este martes 6 de octubre. Se jugará a partir de las 23:30 horas de Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum.