Siguen pasando las semanas y todavía no se sabe quién será el próximo entrenador de la Selección Chilena, puesto que por última vez fue ocupado por Eduardo Berizzo.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza en las últimas semanas es el de Ricardo Gareca, el cual tuvo un sobresaliente paso por la Selección de Perú entre 2015 y 2022.

““Es uno de los candidatos, no hay que negarlo. Es un hombre que está libre hoy y que tiene experiencia internacional en las Clasificatorias, que es totalmente diferente a lo que es el sistema de los equipos. Creo que eso es un plus”, dijo en su momento Pablo Milad, presidente de la ANFP.

Gareca cada vez se acerca más a la Roja | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

¿QUÉ PENSARÁ NICOLÁS CÓRDOVA DE RICARDO GARECA?

En medio de una conferencia de prensa, el entrenador de la Roja Sub 23, Nicolás Córdova, fue consultado acerca de la posibilidad que “El Tigre” sea el sucesor del “Toto” Berizzo en el Equipo de Todos y el ex Colo Colo no dudó en responder.

“No voy a hacer ningún juicio a ningún entrenador que pueda venir porque no tengo la certeza que va a venir y no me corresponde hablar de cosas que no sé si van a pasar”, indicó.

Vale destacar que Gareca actualmente se encuentra sin club y estaría analizando varias opciones que se le han presentado en el actual mercado.

¿CÓMO LE FUE A RICARDO GARECA EN PERÚ?

Ricardo Gareca instaló a la Bicolor en el Mundial de Rusia 2018 y clasificó a la gran final de la Copa América 2019 con un rendimiento que los del Rímac no habían visto hace mucho tiempo.