Todo parece indicar que Ricardo Gareca se alejó del fútbol, al menos por un tiempo. Y es que tras el fracaso al mando de la selección chilena que terminó última con el peor puntaje de la historia en las Eliminatorias al Mundial 2026, el ‘Tigre’ nunca más volvió a dirigir.

A varios meses de su salida de La Roja, ahora el entrenador argentino sorprendió con un llamativo nuevo emprendimiento luego de meses dedicado a la vida familiar y a proyectos personales.

Según informan medios peruanos como El Comercio, el “Tigre” debutará en el mundo digital como el rostro principal de “La Sustancia”, un nuevo canal de streaming que marca su incursión oficial en los medios digitales y el emprendimiento personal.

Se espera que el estreno del DT argentino sea para enero de 2026. “Hay muchas propuestas digitales que no son necesariamente relevantes, por eso la apuesta es generar contenido que realmente sume”, explicó Luciana Olivares, CEO de Boost Brand Accelerator, agencia responsable del lanzamiento.

Respecto a su carrera futbolística como director técnico, en las últimas semanas se especuló con el posible interés de Alianza Lima por Gareca, esto tras la salida de Néstor Gorosito.

