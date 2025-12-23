Nicolás Córdova volvió a referirse a su presente en la Selección Chilena y dejó abiertas varias puertas respecto a su continuidad al mando de La Roja adulta, en medio de la incertidumbre que vive la ANFP para definir al próximo entrenador definitivo. El actual jefe técnico de las selecciones juveniles ha debido asumir como interino en más de una ocasión y, ante la ausencia de una decisión clara, su estadía podría extenderse por gran parte de 2026.

En declaraciones recientes durante la realización de la Copa UC, Córdova fue claro en señalar que su rol depende exclusivamente de lo que determine la Federación, mostrando plena disposición a seguir colaborando. “Sí, bueno, como todo este año estoy a disposición, esperando que la Federación obviamente tome sus decisiones”, expresó el entrenador.

Nicolás Córdova da luces de que podría ser él quien continúe al mando de La Roja (Foto: Sipa/Photosport)

En esa misma línea, el exfutbolista recalcó que su vínculo laboral es con la ANFP y que asumir interinatos ha sido parte natural de su proceso: “Soy una persona que trabaja para la Federación y obviamente soy el jefe técnico de las selecciones juveniles, me ha tocado ser interino”, sostuvo.

¿Quién será el nuevo DT de La Roja?

Incluso, el adiestrador se mostró abierto a seguir al mando mientras se define al próximo DT, sin poner plazos ni condiciones, lo que da a entender que será él mismo quien continúe en -al menos. parte de 2026.

“Y si necesitamos a lo mejor esperar algún tiempo para que venga el entrenador que está eligiendo la Federación, bienvenido sea”, señaló, asegurando que podría liderar a La Roja durante un periodo prolongado si así lo requieren en Quilín.

Por ahora, su foco principal sigue estando en el trabajo formativo y en los próximos desafíos de las selecciones menores, aunque siempre atento a lo que ocurra con el combinado adulto. “Estoy súper a disposición, siempre conversando con Felipe de lo que viene”, comentó, en referencia al diálogo permanente con la dirigencia y el área técnica.

Córdova detalló además que actualmente su prioridad es la planificación de las series juveniles y los compromisos que se avecinan en el corto plazo. “Por ahora ahí estamos con el foco en preparar la nueva Sub-20, que va a estar Sebastián Miranda ahí, en preparar la clasificatoria en abril con Ariel”, explicó, evidenciando que el trabajo no se detiene pese al complejo momento de la selección mayor.

Finalmente, el DT interino asumió con naturalidad la incertidumbre que rodea su futuro en la banca de La Roja adulta, más aún considerando que Chile no estará en el próximo Mundial. “Y nada, lo que vendrá estamos preparados para hacerlo, pero eso el tiempo le irá diciendo”, cerró Córdova, dejando abierta la posibilidad de seguir liderando a la selección durante buena parte de 2026 mientras la ANFP define su rumbo.

DATOS CLAVE

Nicolás Córdova se mantendría como técnico interino durante todo el 2026, debido a que la ANFP evalúa postergar la contratación de un DT titular para ahorrar costos.

La decisión de la directiva sería esperar al cambio de administración en la Federación antes de fichar a un seleccionador definitivo.