Eduardo Berizzo consiguió un punto de seis posibles con la Selección Chilena en el inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. La Roja cayó por 3-1 ante Uruguay en Montevideo y empató sin goles frente a Colombia en Santiago en un partido que mostró mejoría, pero no le alcanzo para dejar las tres unidades en casa.

Las Eliminatorias ya tienen a su primer entrenador destituido: Guillermo Barros Schelotto en Paraguay. Leonardo Véliz cree que Eduardo Berizzo está en la lista de DT que corren riesgo de terminar su ciclo antes del fin del proceso clasificatorio.

“Creo que está en la fila. Siempre he dicho que soy amigo de los procesos, pero lamentablemente en esta industria del fútbol y, sobre todo cuando se trata de un país, no te hablo solamente de un club, de una institución, de un país que lo único que desean es ir a un Mundial, todos sabemos que la cuerda se corta por lo más delgadito que es el entrenador”, aseguró el Pollo en conversación con Bolavip Chile.

Eduardo Berizzo llega con un punto a la doble fecha de octubre, en la cual la Selección Chilena recibirá a Perú y visitará a Venezuela (Foto: Photosport)

El mundialista de Alemania 1974 considera que el Toto corre riesgo. “A veces estos entrenadores sin merecerlos los echan. Pero hay algunos que hacen méritos para que estén en la lista de los posibles cesantes. Berizzo creo que está en primer lugar por la situación de Chile”.

Pollo Véliz no ve un entrenador chileno que pueda asumir en La Roja

Leonardo Véliz, sacando del debate a Manuel Pellegrini, considera que no hay estrategas nacionales para tomar el puesto en La Roja. “No veo, la misma pregunta me la hicieron el año pasado, dije que no había ningún técnico. Ahora se habla de (Gustavo) Huerta o (Jaime) García, no quiero ser salamero, con todo lo que los quiero a ellos, pero todavía no tienen, diría que les faltarían palos pal puente para poder asumir una Selección”.

Ricardo Gareca es bien evaluado por varios hinchas de la Selección Chilena e incluso lo postuló un mundialista como Fabián Estay. El Pollo también considera que el Tigre está capacitado para asumir.

Ricardo Gareca es bien evaluado en Chile por su exitoso proceso en la Selección Peruana (Foto: Photosport)

“Es el nombre, porque lo demostró en un proceso en Perú, puso a nivel internacional a la Selección Peruana con buen fútbol. Por esas cosas del destino no le renovaron contrato. A lo mejor él dijo esta selección no la puedo exprimir más y se retiró. Gareca podría hacer una buena labor acá”, remató el histórico miembro de Colo Colo 1973.