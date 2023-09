Fabián Estay no quiere esperar más: "Ricardo Gareca sería una gran alternativa para ser el entrenador de la selección chilena"

La cosecha de la selección chilena en las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 no fue nada buena e incluso la Roja no está en la grilla de los equipos que irían a la cita planetaria.

Bolavip conversa con Fabián Estay, el que reconoce haber quedado con un gusto amargo después del partido de Chile ante Colombia.

“Hay que hacer un análisis, son los primeros partidos por los puntos, Chile no está viviendo un buen nivel y los partidos que vienen son muy complicados”, asegura.

Acto seguido, el mundialista en Francia 1998 con la selección chilena, no tiene temor en dar su candidato para reemplazar a Eduardo Berizzo: Ricardo Gareca.

“En Chile hay gente capacitada, pero el Flaco Gareca es un gran técnico, le daría orden a Chile, le dio disciplina a Perú, los ordenó, él trabaja muy bien y él sería una gran alternativa para ser el entrenador de la selección chilena”, afirma.

El Faby no esconde su debilidad por Ricardo Gareca

Estay vuelve al tema central, y reconoce que “yo pensé que sacaríamos más puntos en estos dos partidos, por el conocimiento que Berizzo tenía de Bielsa, íbamos a sumar uno en Uruguay y que ganaríamos en casa”.

Agregando que “a la selección le falta trabajo, no veo cómo juega, a qué está jugando”.

Fabián Estay respalda a Arturo Vidal

El Faby además, se refirió a lo vivido por Arturo Vidal, el que decidió jugar lesionado y terminó siendo operado.

“Yo entiendo al jugador porque uno quiere jugar siempre y no creo que pase porque el técnico no tuvo pantalones para no ponerlo, supongo que conversaron la situación y luego de su recuperación tenerlo a 100%”, cerró.

Los próximos partidos de Chile en las clasificatorias

Por la tercera y cuarta fecha, el equipo de Eduardo Berizzo tiene dos duros desafíos. El día 12 de octubre recibirá a Perú en el Estadio Monumental, mientras que en la jornada del 17 del mismo mes, visitará a Venezuela.