La Selección Chilena se despidió de la Copa América 2024 tras empatar sin goles ante Canadá en Orlando. El exjugador de la Roja, Leonel Herrera mostró su indignación con el arbitraje y mencionó la segunda cartulina amarilla de Gabriel Suazo, la cual considera que no correspondía.

“Fracaso no, es un robo esto”, expresó de entrada Chuflinga en conversación con BOLAVIP. “Esto no debería de ocurrir en el fútbol hoy. hubo no sé cuánto faul como los que hizo Suazo han ocurrido en este Campeonato y ni siquiera tarjeta amarilla, porque no da para tarjeta amarilla. Es un robo lo que hicieron hoy día con Chile”.

Herrera observa poco peso de Pablo Milad y menciona que ningún jugador fue a reclamarle al silbante una vez finalizado el compromiso: “Esa es la razón principal. Imagínate termina el partido y ningún jugador se tira encima del árbitro”.

“Si un jugador va, reacciona frente al árbitro y le pega un puñetazo, yo lo aplaudo. Bien expulsado, pero emparejando por lo menos lo que es un robo, realmente fue un robo”, agregó el exdefensor.

Gabriel Suazo fue expulsado en el partido de la Selección Chilena ante Canadá. El lateral izquierdo recibió una discutible segunda amarilla que indigna a Leonel Herrera. (Foto: Getty)

El exfutbolista no veía mal a la Selección Chilena: “Chile está jugando muy parejo, estábamos con la ilusión de ganar del partido, pero viene esta embarrada grande de estos árbitros”.