Universidad de Chile recibe a Ñublense este sábado a las 20:30 en el Estadio Nacional por la primera fecha de La Liga de Primera. Gustavo Álvarez ya tendría definido el once estelar para el debut en el Torneo de Primera División 2025.

Los Azules formarán con Gabriel Castellón en el arco, Nicolás Ramírez, Franco Calderón e Ignacio Tapia en defensa; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda más adelantados; Leandro Fernández y Nicolás Guerra en delantera.

El reconocido periodista Cristián Caamaño hace un balance y pone alerta por la cantidad de extranjeros que está en el banco de suplentes. En ese aspecto menciona que refuerzos como Lucas Di Yorio y Gonzalo Montes no serán titulares.

“¿Qué pasa con los extranjeros que llegan a la U? Uno revisa la formación que arrancaría el Campeonato y de los últimos extranjeros que han llegado incluyendo Formiliano, no aparece el uruguayo, no aparece Di Yorio, no aparece Montes, Contreras suspendido”, comentó en conversación con BOLAVIP.

En ese sentido puntualiza en la situación de Gonzalo Montes, por quien Universidad de Chile invirtió cerca de 700 mil dólares: “Claramente hay un déficit en este plano ¡Cómo puede ser que la U contrate extranjeros para tenerlos sentarlos en la banca! Gonzalo Montes por la inversión hecha, el jugador más caro de la temporada, que termine siendo suplente en el estreno del Campeonato”.

Gonzalo Montes asoma como suplente en el estreno de la U en el Campeonato Nacional 2025. (Foto: Photosport)

También menciona a uno de los delanteros que llegaron: “Lo mismo Di Yorio, un jugador que traes del fútbol brasileño, con ritmo competitivo que sin embargo aparentemente estará sentado en al banco, lo de Formiliano ya es historia”.

Caamaño piensa que es complejo que la U pueda competir en lo internacional con la mitad en la suplencia

El profesional de las comunicaciones no se explica que fichajes extranjeros de la U sean suplentes. “¡Cómo puede ser que el mejor fichaje de la U desde lo económico y el mejor fichaje desde lo futbolístico, sean suplentes en la primera fecha! Algo quiere decir con esto. Alguien de verdad no está cumpliendo su papel. No sé quién será, si el técnico, si el gerente deportivo, pero aquí hay una situación digna de analizar”.

Además, considera complicado que los Azules compitan en el ámbito internacional con foráneos en la suplencia: “La U trae extranjeros para sentarlos en la banca, el 50 por ciento, otro está suspendido, así es muy difícil competir a nivel internacional”.