La actuación de Ben Brereton ante Paraguay dejó muchas dudas por el bajo rendimiento mostrado por el carismático atacante, de hecho se perdió un gol solo luego de una gran asistencia de Alexis Sánchez.

Lo que nadie esperaba, fue la fuerte crítica de Pedro Carcuro, el que no sólo afirmó que el atacante no estaba para la selección chilena, fue mucho más allá donde incluso lo mandó a un reality.

BOLAVIP conversa con Osvaldo Arica Hurtado, el que de entrada asegura que “me sorprenden las declaraciones de Pedro Carcuro, al que le tengo aprecio por su trayectoria, pero primera vez que veo que se moja en algo, siempre es ‘que me dicen o que me dijeron’, primera vez que dice algo propio”.

El ex Universidad Católica confiesa que “no estoy de acuerdo en el trato, fue una falta de respeto para el jugador, me extraña mucho en un hombre con tantos años en el periodismo y me extraña por su comportamiento deportivo”.

Osvaldo Arica Hurtado molesto con Pedro Carcuro

Osvaldo Hurtado respalda a Gary Medel

La firma de Gary Medel en Boca Juniors dejó disconforme a los hinchas de Universidad Católica que se ilusionaron con ver al Pitbull otra vez con la camiseta cruzada.

El Arica no dramatiza explicando que “el momento lo decide uno, en este caso el jugador, él es hincha de la Católica y el día de mañana de seguro va a estar, los intereses propios, sueños y lo competitivo del fútbol argentino lo puede hacer volver a la selección”.

Agregando que “es una decisión deportiva, es mantener el nivel, Boca tiene una caja de resonancia totalmente diferente, yo no soy tan drástico, el elegirá su momento”.