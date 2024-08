Este lunes por la noche, Claudio Bravo anunció que se retira del fútbol profesional. A sus 41 años, el golero dice adiós a la actividad llevándose consigo una historia de triunfos y alegrías con la camiseta de la selección chilena.

Y es así, cómo hemos visto el reconocimiento chileno, sudamericano y planetario luego de conocida la noticia por parte del ex arquero de La Roja y por cierto, algunos colegas también han salido al paso.

Es el caso de Renny Vega, el ex portero de la selección venezolana quien conversó con BOLAVIP CHILE y tuvo palabras para el ex capitán, quien ya no seguirá más en el profesionalismo.

“Siempre lo he dicho, Claudio es y será el mejor arquero que ha tenido Chile. Sin menospreciar a los colegas que vienen ahora, pero lo enfrenté muchas veces”, apuntó el ex entretubos de la Vinotinto.

Renny Vega se rinde ante Claudio Bravo

No contento con lo anterior, el ex golero calificó a Bravo como un referente mundial del fútbol.

“Es de la generación de la cual vengo y para muchos es un referente del fútbol chileno, sudamericano y mundial. Un tipo que ha ganado todo y capitán en su selección”, cerró Vega.

Vega se enfrentó muchas veces a Chile con Claudio Bravo (Photosport)

¿Cuáles son los partidos de La Roja en las clasificatorias?

Este jueves 5 de septiembre a las 20 horas, La Roja enfrentará a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Por su parte, el martes 10 del mismo mes, Chile recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional a contar de las 18 horas.