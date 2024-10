El histórico ex jugador de La Roja no cree que la ausencia de Alexis Sánchez sea un factor en el nivel de juego hoy por hoy.

"Lleva 4 meses sin jugar": Patricio Yáñez no está ni ahí con la ausencia de Alexis Sánchez en la Selección Chilena

Ricardo Gareca entregará la nómina de la Selección Chilena la próxima semana de cara a los decisivos encuentros ante Perú en Lima y Venezuela en el Estadio Nacional por las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

Uno que no ha estado en las últimas convocatorias del Tigre por lesión es Alexis Sánchez, ícono de la Generación Dorada quien aún no puede debutar por el Udinese y su vuelta a las canchas es toda una incertidumbre.

Alexis Sánchez hizo una discreta Copa América. | Foto: Photosport

Ante la más posible ausencia del tocopillano para la fecha doble de noviembre, Patricio Yáñez no cree que su ausencia sea un factor en el nivel de juego: “Yo leo cosas y dicen que ‘pierde la selección’, ‘otro palo para la selección’. ¿Qué otro palo, si hizo una mala Copa América, lleva más de 4 meses sin jugar le va a cambiar la cara a la Selección?”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“Ubiquémonos. Yo estoy con la idea de que vuelva a jugar y si tiene rendimiento que esté convocado, pero no vendamos drama. Me parece que es justo que no sigamos con esa venta de pomada”, complementó.

Lo cierto es que es una incógnita si Alexis Sánchez estará con La Roja en noviembre, pero la única certeza es que el combinado nacional necesita un cambio de aire si quiere tomar el último tren hacia la próxima cita mundialista.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Roja deberá visitar a Perú en el Estadio Nacional de Lima el 15 de noviembre, mientras que el compromiso ante Venezuela está pactado para el 19 del mismo mes en el coloso de Ñuñoa.