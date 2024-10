Arturo Vidal nuevamente dijo presente en sus transmisiones a través de la plataforma Kick. Ya se hizo costumbre para el volante interactuar con sus seguidores a través de dicha web de streaming, al menos en cada ocasión que juega La Roja.

Esta vez no fue la excepción, y el volante de Colo Colo estuvo junto a sus hijos, familia y pareja, revisando todo lo que dejó el compromiso entre la Selección Chilena y el “Scratch”.

Poco antes del inicio del encuentro, el jugador del “Cacique” se mostró más que entusiasmado. No es un misterio que el “Rey Arturo” no solo es un histórico de Chile, sino también un gran fanático, por lo que su emoción previa al compromiso no era menor.

Uno de sus seguidores le preguntó a Arturo Vidal “¿Cuándo vas a volver a la Selección?”, a lo que el “King”, sin titubear, respondió: “ya voy a volver, hermano, pa’ la próxima vuelvo seguro”.

Cabe recordar que la relación entre el volante y Ricardo Gareca es prácticamente nula. De hecho, el propio Vidal confesó hace unos días en una conferencia de los albos que sólo tuvo una conversa de 5 minutos y nada más con el “Tigre”. ¿Un llamado a La Roja? Por ahora, complicado.