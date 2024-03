El próximo viernes el entrenador Ricardo Gareca dará a conocer su primera nómina al mando de la Selección Chilena, para los amistosos de la fecha FIFA de marzo ante Albania y Francia. En la previa de esta instancia, el histórico Patricio Yáñez candidateó a un joven delantero para el Equipo de Todos.

En conversación con BOLAVIP, el exfutbolista y actual comentarista, destacó el paso que acaba de dar el atacante Jordhy Thompson, quien partió a préstamo desde Colo Colo al FC Orenburg de Rusia.

Aunque primero que todo, lamentó lo ocurrido judicialmente con el jugador de 19 años, quien fue formalizado por presunto femicidio frustrado contra su ex pareja y debió cancelar una millonaria multa para poder salir del país.

“Lamentable aquello, lo que le pasó en su vida privada. Ojalá que no lo vuelva a repetir no más. Estamos en presencia de un jugador que allá va a aprender”, comenzó diciendo.

Jordhy Thompson tuvo su debut oficial en la Liga Premier de Rusia. (Foto: Instagram)

El consejo de Patricio Yáñez a Jordhy Thompson para que sea opción en la Selección Chilena

De paso, Pato Yáñez le mandó un consejo al Niño Joya para que se pueda desarrollar en el viejo continente.

“Tiene que jugar como me decía a mí (Luis) Santibáñez: ‘usted Patito juegue con la caja de cambios, no solo en quinta’. Aprender a utilizar las velocidades. Es un tremendo jugador, de estos que no hay, son pocos los que encaran. Tendrá defectos a las horas de definir, pero tiene que aprender y yo le deseo lo mejor, porque si a él le va bien va a ser una opción a La Roja“, aseguró.

Pato Yáñez se resiste a que Thompson juegue por Ecuador

En la misma línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 dio su parecer respecto a la posibilidad que tiene Thompson de defender a la Selección de Ecuador, ya que puede heredar la nacionalidad de su madre.

“Ahí ya es una cuestión por lo que tú sientas. No creo que lo haga por una cuestión de que ‘acá no me pescan, así como que me amurré y me voy a jugar a Ecuador’. Ahí no tiene sentido. Si él evalúa que en un momento ‘por mi mamita que es ecuatoriana me voy a jugar a Ecuador’, ahí sí. Pero si es un eventual amurro, ahí no tiene sentido”, concluyó.

Cabe destacar que el pasado fin de semana el antofagastino debutó oficialmente con el FC Orenburg en la Liga Premier de Rusia, siendo titular en el empate 1-1 contra CSKA Moscú. Además, en la intertemporada ya había anotado su primer gol en Europa.