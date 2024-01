Arturo Vidal abrió su canal de Twitch en enero del 2023. El King registra un exitoso paso por la plataforma de streaming, ya que supera los 110.000 seguidores.

El mediocampista de 36 años muestra su faceta gamer jugando Call of Duty, pero también se toma el espacio para sacar la pizarra y analizar partidos de fútbol. Además, responde sin problemas las preguntas que le formulan sus seguidoresa

A fines del primer mes del año, el King defendió al ex DT de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda: “El profe es una extraordinaria persona, un buen entrenador. Los dirigentes en Chile no se merecían a alguien así. Nos faltó tiempo, seguramente si seguíamos el proceso, íbamos a ir al mundial”.

Arturo Vidal y Fabián Orellana defendieron a Fernando Felicevich y atacaron a Juan Cristóbal Guarello

En el mes de julio, Fabián Orellana y Arturo Vidal defendieron al representante Fernando Felicevich y lanzaron duros comentarios hacia el comunicador, Juan Cristóbal Guarello.

“Me preguntan por Felicevich… El mejor poh. Los hueones tratan de dejarlo mal siempre. Hueones envidiosos. No se preguntan quién ha sacado todos los jugadores a Europa. Quién los tiene en los mejores equipos del mundo”, expresó el mediocampista.

Orellana también se sumó: “Dicen que le quita los jugadores a otros representantes. Los mismos cabros chicos llegan llorando a la oficina para que los vendan para fuera”.

El ex Audax Italiano después se lanzó con epítetos hacia Juan Cristóbal Guarello: “Dicen que nosotros incentivamos a los más jóvenes para que firmen…. ¡Están locos! ¡Son más hueones! ¡Este Guarello cree que se las sabe todas el culiao!(…) ¡No jugó nunca a la pelota el malo conchetumadre! (…) Dele hablando de fútbol y no sabe lo que es un estadio el culiao”.

Vidal también se expresó con garabatos: “Ese culiao con suerte sabe caminar, el embarao ese”. Orellana lanzó otro dardo: “No está ni titulado de periodista el conchadesumadre“.

Arturo Vidal se compara con Charles Aránguiz

El ex Barcelona se refirió a la carrera del Principe en Europa y la comparó con la suya. “Mi forma de pensar es así. La prensa tiene que hablar de los jugadores que lo han hecho bien. Charles es extraordinario, pero no pasó esa valla de jugar contra los mejores. No sé por qué no saltó más, jugaba bien (en Leverkusen), pero no sé qué pasó”.

“No dio el salto que esperaba. Para mí, podía jugar en otro equipo mejor que el Leverkusen, pero no lo hizo. Por eso la gente se va conmigo, con Alexis (Sánchez) o con (Claudio) Bravo. Yo jugaba bien, hacía goles y salté a la Juventus. Después fui al Bayern Múnich, al Barcelona. Mi carrera fue así (indicando progreso), la de Charles llegó al Leverkusen”, agregó.

Arturo Vidal se molesta porque lo tratan de mufa y hace promesa

Un seguidor de Twitch le pidió a Arturo Vidal que no mufara a la Selección Chilena. Esto llegó a ojos del King, a quien no le cayó para nada bien el comentario: “Ese hueón es de la U”.

Luego prometió clasificar con La Roja al Mundial del 2026: “Yo voy a llevar a la Selección al Mundial, yo (…) yo voy a estar en la cancha, yo me la voy a jugar, yo voy a llevar a la Selección al Mundial”.

Arturo Vidal estalla con jugada de la Selección Chilena ante Ecuador

En el encuentro entre Chile y Ecuador, Víctor Dávila protagonizó una jugada de ataque, en la cual ingresó al área tras pase de Alexis Sánchez. En ese momento, tomó la decisión de habilitar a Ben Brereton en vez de pegarle al arco.

La jugada terminó interceptada por la defensa, situación que desató la molestia del mediocampista. “Pégale al arco”, dijo y luego lanzó sus audífonos. La transmisión estuvo detenida algunos minutos, debido a que el futbolista movió algunos aparatos técnicos.

Arturo Vidal estalló tras la jugada de gol que protagonizó Víctor Dávila en Chile ante Ecuador (Foto: Photosport)

Arturo Vidal comenta retorno de Marcelo Díaz a la U

El volante manifestó un comentario sobre el regreso de Marcelo Díaz a la Universidad de Chile: “Vi que la U que contrató a Carepato. Bien la U, estuvo bien. Hasta que volvió a su casa”.

Además se puso en el escenario de volver al Cacique y jugar los clásicos: “Si llego a Colo Colo le haré la pelea en los clásicos, los vamos a masacrar a todos”.