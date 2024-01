La Roja Sub 23 se juega la vida este sábado en el Preolímpico que se realiza en Venezuela. Tras la derrota ante Perú se hizo el mea culpa respectivo, y el elenco dirigido por Nicolás Córdova debe ganar sí o sí ante Uruguay para seguir con opciones de pasar a la siguiente fase.

Tarea complicada ya que se medirán ante el elenco de Marcelo Bielsa y que viene de perder por 4-3 ante Paraguay. Duelo que podría significar el fracaso definitivo de un equipo que ha protagonizado más de una polémica interna.

Panorama sobre el que Raúl Toro cuestiona, especialmente en el listado final que entregó el cuerpo técnico de Chile. “Acá no se ha actuado bien. No estoy de acuerdo con la elección de los jugadores. Los que fueron figura en el Panamericano no son titulares”, expresó fuerte y claro en diálogo con Bolavip Chile.

El ex estratega de Audax Italiano, Coquimbo y Cobreloa entre otros, apuntó al caso de Marcelo Morales y cómo hoy lo lamenta la Roja. A tal punto que lo comparó con un histórico de la selección por la similitud en sus casos.

“Un jugador bueno hay que rescatarlo y no echarlo. Un técnico tiene que tener más paciencia que todos. Yo recuperé a jugadores como Fabián Orellana”, expresó Toro.

Marcelo Morales fue sacado del equipo nacional en el último corte y ahora prepara el inicio de temporada con la U

“Marcelo Morales aprendió a marcar y fue el mejor en su puesto, y lo echan. Ahí no se entienden ese tipo de desiciones. Ahora si quedamos eliminados, seguimos mal. No veo cómo podamos levantar. No hay materia prima. Los que deberían estar, no están”, cerró el también ex futbolista nacional.

¿Cuándo juega la Roja?

La Roja Sub 23 salta a la cancha este sábado 27 de enero. A las 20:00 horas y con transmisión de TVN y Sport, el elenco nacional se mide ante Uruguay. Un triunfo mantendrá con opciones a Chile. Pero un empate o una derrota hipotecan las opciones de llegar a los Juegos de Paris 2024.