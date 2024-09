Luka Tudor perdió la paciencia con La Roja. El otrora seleccionado no quedó conforme con la actuación chilena ante Argentina y le envió un par de mensajes a Ricardo Gareca.

Uno de ellos fue lapidario contra Eduardo Vargas. Para él, no puede seguir formando parte de las convocatorias del entrenador. Utilizó duros términos para aludir al jugador del Atlético Mineiro.

“Prefiero no ir a un Mundial y trabajar como corresponde, desde no sé dónde. Estoy exagerando y siendo irónico (…) Es realmente dramático”, indicó en primera instancia a Marca Personal de La Metro.

“Está bien, jugamos contra la selección argentina, campeona del mundo y de América, ya, OK. Menos mal no estaba (Lionel) Messi y (Ángel) Di María… pero igual. Vargas no puede jugar más de delantero. Ponte a (Ben) Brereton”, lanzó.

En dicha línea, aludió a la suplencia del nacido en Inglaterra. “Que no habla inglés y no lo pone por no hablar inglés. No me jodas que no lo pone con eso. Hace rato que lo estoy diciendo, hombre”, cerró.

Luka Tudor no quiere ver a Eduardo Vargas en la titularidad de La Roja.

El viral de Eduardo Vargas en La Roja

Durante estos días, Turboman ha sido foco de un video viral captado por hinchas presentes en el duelo entre La Roja y Argentina.

¿Lo curioso? No asoma entre los actores, como sí lo hace Ricardo Gareca. En pleno duelo ante los trasandinos, el DT se acercó a hablar con su ayudante y se refirió al atacante chileno.

“Hay que pedirle a Eduardo que aguante una”, recriminó el Tigre durante la derrota 3-0. “No agarramos la pelota. No aguantan, pierden la pelota”, agregó el entrenador que se expresaba ofuscado por la caída.

Cuándo juega Chile

El siguiente duelo de La Roja será contra Bolivia. Se disputará el martes 10 de septiembre, desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.