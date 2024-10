Ricardo Gareca está viviendo un difícil momento al mando de la Selección Chilena. El entrenador argentino ha tenido que lidiar con las críticas de la prensa e hinchas nacionales producto de los malos resultados obtenidos en la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas.

A raíz de esta situación, El Tigre salió a defenderse con uñas y dientes en la última conferencia de prensa y no halló nada mejor que atacar a los periodistas presentes. “Ustedes no son técnicos, yo soy técnico, porque me dedico a todo esto. No saben lo que es ser técnico”, fue una de las frases del experimentado DT en Juan Pinto Durán.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en los diversos medios de comunicación y varios comunicadores salieron a darle con todo al estratega de 66 años.

Luka Tudor lanza teoría conspirativa sobre Ricardo Gareca en la Selección Chilena

En medio del programa Marca Personal de La Metro FM, el exjugador y actual comentarista Luka Tudor, pidió la palabra y salió a criticar duramente los dichos de Gareca.

“Yo considero que Gareca está haciendo todo lo posible para que lo echen porque realmente las declaraciones que hace y que ha sostenido en el último tiempo son inentendibles”, lanzó de entrada el ex atacante de La Roja y Universidad Católica.

Gareca sigue recibiendo fuertes críticas en su paso por Chile | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Bajo la misma línea, el panelista deportivo indicó que “es una declaración patética porque en el fondo no tiene ningún sentido. Independiente que yo sienta que un jugador de fútbol o un ex entrenador tiene obviamente una experiencia en el fútbol importante, pero él no puede decir que la gente no puede saber muchas cosas que pasan en el fútbol por no se DT”.

“Es tal la descoordinación media mental que lo está teniendo que a mí realmente es que está buscando que la gente lo siga matando y lo siga buscando para que se de su salida”, sentenció Tudor.

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil?

Chile recibe la visita de Brasil este jueves 10 de octubre a las 9 de la noche y, posterior a eso, deberá pensar en la visita a Barranquilla para enfrentar a Colombia este martes 15 de octubre.