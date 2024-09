El ex jugador de fútbol y panelista de espacios deportivos criticó al entrenador del Cacique por un particular motivo.

Luka Tudor no se lo manda a decir con nadie a Jorge Almirón tras eliminación de Colo Colo: "Yo habría..."

Colo Colo cerró su participación en la Copa Libertadores de América en el día de ayer, donde cayó por la cuenta mínima ante River Plate en la revancha de los cuartos de final y le dijo adiós al máximo torneo continental en esta parte del continente.

El equipo dirigido por Jorge Almirón fue un digno rival para el cuadro millonario, pero no supo traducir el dominio en la posesión con oportunidades de gol, las cuales prácticamente no ocurrieron en el día de ayer.

Luka Tudor, ex futbolista y panelista de Marca Personal en Radio Metro, analizó el compromiso y la jugada puntual del gol millonario: “El rechazo de Amor no es un rechazo muy bueno en un momento así, con jugadores, así como Colidio, te marcan una diferencia”, dijo.

Colo Colo se quedó en los cuartos de final. | Foto: Photosport

“En general fue un partido más o menos, porque se dice que Colo Colo llegó un par de veces, pero… fue un rematito de Pavez y después el del final de Zavala es débil”, complementó sobre las chances albas.

El ex jugador le pega a Jorge Almirón por los cambios que hizo ante River diciendo que “Yo habría dejado a Correa que no hizo un gran partido, pero hubiese puesto a dos 9 para tirar más arriba a la defensa. Me la hubiese jugado antes con los cambios ofensivos”.

“¿Sabes por qué? Porque River daba el margen para jugártela antes, fue un equipo debilucho que no me gustó para nada”, complementó en el cierre tras la dolorosa eliminación del Cacique en la Copa Libertadores de América.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo debe enfrentar este sábado 28 de septiembre a las 8 de la noche a Cobresal, compromiso válido por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2024 y en donde los albos buscarán levantar cabeza.