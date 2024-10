El ex seleccionado nacional se fue en picada contra un jugador de la Selección Chilena tras la agónica derrota ante Brasil.

La Selección Chilena cayó con las botas puestas ante Brasil en el día de ayer, rival que lo superó por 2-1 en un partido en donde los dirigidos por Ricardo Gareca no supieron aguantar los minutos finales de cada tiempo.

Si bien no se logró el objetivo de sumar y la clasificación al próximo Mundial de Norteamérica 2026 se ve más lejos que nunca, hubo sensaciones positivas con jugadores que demostraron estar a la altura del combinado nacional.

Quien no lo cree de esa manera es Luka Tudor, ex seleccionado nacional que en Marca Personal de Radio Metro destrozó a un jugador de La Roja: “Igor Jesús mide 1,79 y Guillermo Maripán mide 1,93. Y lo anticipa, compadre. Estamos todos locos”, dijo en alusión al primer gol de Brasil.

Luka Tudor cargó contra Maripán. | Foto: Photosport

Tudor no es optimista con el proceso de Ricardo Gareca y asegura que Chile se quedará afuera de la cita mundialista, diciendo que “Va a quedar eliminado Chile y no vamos a ir a un Mundial en diez años más, yo ya lo he dicho antes”.

El recordado ex jugador propone soluciones al Tigre para provocar un giro en 180 grados: “Tiene que llamar a Isla, tiene que llamar a Aránguiz y tiene que arreglarse con Arturo Vidal. Tiene que juntarse con él y arreglar esta cuestión”,

“Hay un tema de liderazgo, una cuestión que se necesita dentro de una cancha de fútbol y estos cabros lo pasan mal y no tienen la responsabilidad, pero necesitan a alguien que los ayude”, complementó en el cierre.

Lo que le queda a La Roja en el 2024

La Roja tiene tres partidos en lo que le resta de este 2024: el martes 15 de octubre ante Colombia en Barranquilla y la fecha doble de noviembre, donde deberá visitar a Perú en Lima y recibir a Venezuela en el Estadio Nacional.