El gran rendimiento de Damián Pizarro en Colo Colo le sirvió para ser nominado a la Selección Chilena Sub 23, sin embargo, el joven atacante sigue con la pólvora mojada en los dos partidos del equipo dirigido por Eduardo Berizzo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Esta situación hizo que algunos hinchas y comentaristas deportivos salieran a criticar al jugador de 18 años, tal fue el caso de Juan Cristóbal Guarello, quien se refirió al posible llamado del jugador del Cacique en la Roja Adulta.

“…Pero cuidado que hasta hace poquito había gente que ponía a Damián Pizarro como 9 de la Selección Chilena. Empiezan a hablar del biotipo. No hablan de cómo juega, sino hablan del biotipo, que Chile necesita un hombre fuerte…No hablan del jugador, hablan de la idea del jugador, del concepto del jugador, del biotipo , del potencial del jugador y no hablan del partido”, remarcó el comunicador en programa La Hora de King Kong.

¿QUÉ HABRÁ PENSADO MAKS CÁRDENAS DE ESTO?

Estas palabras no pasaron desapercibidas y el periodista Maks Cárdenas no se quedó callado y salió a defender con todo al novel atacante chileno en su cuenta de la plataforma Twitch.

“Hay un opinólogo de fútbol que en su vida habrá jugado un partido de 11 contra 11, no sabe ni cómo son los espacios en la cancha”, partió diciendo, reacción que llamó la atención de los fanáticos del Equipo de Todos.

“A Damián Pizarro, el que sabe de fútbol, lo está defendiendo, lo está defendiendo, como lo defendió Quinteros pese a cuando no hacía goles porque Pizarro te hace cosas que lamentablemente el comentarista que está revisando el dato acá, tuiteando mientras ve el partido, quien no está en el estadio fijándose en la táctica del equipo, claro que va a decir que este hue.. no la hecho adentro, malo”, agregó.

Pizarro buscará ante Republica Dominicana anotar su primer gol en los Juegos Panamericanos | FOTO: Dedvi Missene/Santiago 2023 vía Photosport

“Berizzo ahora con estos jugadores de la Sub 23 si está jugando con su modelo. Con Aravena por la izquierda, con Guerrero por la derecha y con 9 como Pizarro. Si Chile jugase así en la Adulta, al menos que futbolísticamente podríamos ver realmente la idea de Berizzo. Si juegas con Valdés como puntero derecho, Alexis Sánchez que de 9 ni siquiera juega de 9 como en el Marsella… Le funcionó a Quinteros con 18 años, le funciona a Berizzo en la Sub 23. Ese cabro, incluso cuando no hace goles, todo el trabajo que hace sin balón es extraordinario para un jugador de 18 años”, remató.

¿Cuántos goles tiene en la temporada Damián Pizarro?

En su primera temporada en el profesionalismo, el centroatacante cuenta con seis goles, cinco por el Campeonato Nacional y uno por la Copa Chile.