Manuel de Tezanos postula a este DT para reemplazar a Ricardo Gareca en La Roja: no es Gustavo Álvarez ni Jorge Almirón

Producto de los malos resultados obtenidos en las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el director técnico argentino Ricardo Gareca podría estar viviendo sus últimos días al mando de la Selección Chilena.

La Roja se ubica en la última posición y las críticas tras la paupérrima caída ante Colombia en Barranquilla se han hecho sentir en las redes sociales y en los diversos programas de deporte.

Sumado a esto, por primera vez desde su llegada al Equipo de Todos, el Tigre puso en duda su permanencia en el combinado nacional, lo que ha hecho que comiencen a aparecer algunos nombres para tomar el fierro caliente que dejaría el ex seleccionador de Perú, como son: Gustavo Álvarez y Jorge Almirón.

El candidato ideal de Manuel de Tezanos para reemplazar a Ricardo Gareca en La Roja

El periodista Manuel de Tezanos tras el choque entre La Roja y la Tricolor criticó duramente los dichos de Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), y reveló el nombre del candidato ideal para tomar la vacante que puede dejar el experimentado estratega trasandino.

“Pablo Milad no puede decir que este era el técnico ustedes querían, aquí no hubo una elección democrática y todos elegimos a Gareca. Que la gente quiera algo da lo mismo en el fútbol, hay que tener una convicción técnica y futbolística detrás”, aseveró el comunicador en su canal de Youtube.

“Yo siempre he pedido a Gabriel Heinze y no a estos entrenadores. Si a mí me preguntan, ¿Qué opinas del técnico? Yo habría seguido una línea de Jorge Sampaoli, que era un técnico ofensivo, valiente, de presión alta, de una personalidad marcada que nos llevó a ser exitosos y se impuso sobre los jugadores… Ese estilo futbolístico nos llevó al éxito”, agregó.

Actualmente, Gabriel Heinze se encuentra sin club | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Por último, el comentarista deportivo le lanzó un palito al jugador Carlos Palacios de Colo Colo. “A ver si Palacios juega con Heinze”, sentenció.

¿Cuándo será el próximo partido de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja deberá dar vuelta la página y tendrá enfocarse en lo que será el encuentro ante la Selección de Perú, el que se disputará el 15 de noviembre.