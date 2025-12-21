La Selección Chilena atraviesa un período de incertidumbre institucional y deportiva, marcado por la falta de claridad en el proyecto a largo plazo tras la no clasificación al Mundial 2026 y la salida del director técnico argentino Ricardo Gareca.

En ese escenario, la figura de Nicolás Córdova ha tomado protagonismo al interior de La Roja, tanto por su rol en la estructura técnica de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) como por su actual presencia al mando del Equipo de Todos, en medio de cuestionamientos sobre el rumbo del fútbol chileno.

Todo parece indicar que en Avenida Quilín 5635 no existe apuro por definir al nuevo seleccionador, y comienzan a surgir versiones que apuntan a una continuidad prolongada de Córdova mientras se resuelve el futuro dirigencial.

Nicolás Córdova sigue en Juan Pinto Durán | FOTO: Andres Pina/Photosport

Manuel de Tezanos y el futuro DT de la Selección Chilena

Fue el periodista Manuel de Tezanos quien, en el programa Balong Radio, reveló detalles sobre la situación del técnico nacional y el complejo momento que atraviesa el combinado criollo.

“A mí me dijeron que Nicolás Córdova sigue todo el próximo año hasta que llegue un nuevo presidente, lo que me parece malo porque perdemos un año”, lanzó el conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Además, el comunicador adelantó posibles amistosos internacionales para Chile, entregando información que ya comienza a generar expectativas de cara al calendario 2026. “Ojalá Chile saque buenos amistosos. Es posible que juguemos con Noruega en marzo, esto es información”, remató.

