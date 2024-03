Marcelino Núñez echa al agua a Ricardo Gareca y revela sabroso diálogo del DT para transformarlo en figura: "Me dijo que..."

Marcelino Núñez se transformó en una de las figuras de la Selección Chilena ante Francia, toda vez que el canterano de Universidad Católica abrió el marcador en una maestral jugada colectiva del equipo de Ricardo Gareca.

No solo su gol fue aporte ante los galos, ya que también se mostró participativo en el juego y así lo hizo ante Albania el viernes pasado, donde fue uno de los altos valores en el triunfo de La Roja ante los albaneses.

Una vez finalizado el partido ante los galos, Núñez ‘echó al agua’ a Ricardo Gareca y contó qué fue lo que le dijo el DT para darle confianza y transformarlo en una de las figuras de la Selección Chilena.

Marcelino anotó el 1-0 para Chile ante Francia. | Foto: Photosport

“El profe Gareca ha tenido hartas charlas conmigo. Cuando llegué a Italia, a Parma, me dijo que me soltara, que me quería en una posición más sueldo de 8 y que llegara de área a área. Gracias a dios pude llegar y meter el gol”, dijo.

En esa línea, el volante del Norwich complementa diciendo que “Eso te da tranquilidad y confianza, lo que es fundamental. Obviamente, es difícil para el profe por el tema que tiene pocos días para prepararse. Nos dijo que nos soltáramos, que diéramos los mejor y queso es lo que mostramos ahora en los dos partidos”, soltó.

“Estoy contengo por el equipo y por el rendimiento. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, a los subcampeones del mundo. Jugamos de igual a igual y estoy contento porque es lindo marcar con esta camiseta”, remató.

La Roja ya piensa en la Copa América

La Selección Chilena se volverá a reagrupar en el mes de junio cuando enfrenten un amistoso en el Estadio Nacional antes de partir a la Copa América 2024, donde comparten el Grupo A con Perú, Argentina y Canadá.