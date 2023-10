Marcelo Barticciotto revela el real motivo del por qué Eduardo Berizzo sigue en La Roja: "Se ha filtrado que no lo echan por..."

Tras la dura caída de la Selección Chilena ante Venezuela, la continuidad del entrenador argentino Eduardo Berizzo al mando de la Roja ha sido un tema recurrente en los diversos programas deportivos.

Y es que los hinchas y ex jugadores nacionales no están para nada contentos con el actuar del Equipo de Todos, el cual hasta el momento marcha en la séptima posición y se está quedando afuera de la próxima Copa del Mundo 2026.

Berizzo no ha encontrado el rumbo al mando de La Roja | FOTO: Matias Delacroix/Photosport

Lo cierto es que muchos de ellos no se explican cómo el ex DT del Celta de Vigo sigue dirigiendo a Chile y pues en medio del programa ESPN F90, el ex futbolista y ahora comentarista deportivo, Marcelo Barticciotto dio a conocer la respuesta.

“Lo peor de todo es que se ha filtrado desde adentro de la ANFP, aunque no sé si será verdad o mentira, que supuestamente lo querrían echar”, dijo en el arranque el ex Colo Colo.

“Pero no lo echan por el tema de la indemnización. Y porque no tienen dinero para contratar a otro técnico”, agregó.

Finalmente, el campeón de la Copa Libertadores con el Cacique dejó en claro que “sería el colmo eso. Al final te estás quedando con un técnico que no quieres, que estás convencido que no es el técnico para tu selección por un tema de plata”.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO EDUARDO BERIZZO EN LA ROJA?

El técnico argentino firmó un contrato hasta el término de las Eliminatorias al Mundial 2026, es decir, hasta el 30 de septiembre del 2025.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR CHILE EN LAS CLASIFICATORIAS?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.