Mauricio Isla se ha robado el corazón de los hinchas de Independiente de Avellaneda a punta de buenas actuaciones, tanto así que en Argentina ya se comienza a hablar de una posible partida a River Plate.

Lo cierto es que en el partido ante Barracas Central, el Huaso fue reemplazado en el segundo tiempo y los casi 35 mil fanáticos del Rojo que asistieron al Estadio Libertadores de América se levantaron de sus asientos y le brindaron una fuerte ovación.

Isla está atravesando un gran momento en el fútbol argentino.

A raíz de esto, en nuestro país se comenzó a abrir el debate en los distintos programas deportivos sobre si el ex Universidad Católica debiese volver a la Selección Chilena, a lo que Nicolás Peric, ex guardameta nacional, no titubeó.

“Yo creo que sí, absolutamente. Esperamos el recambio y al final de la vuelta del recambio, toda la vuelta del recambio, es Isla de vuelta. O sea el tipo puede jugar en ese nivel y el que esté en un equipo que está siendo protagonista en el fútbol argentino, en un equipo grande, viene se pone la camiseta, entra a jugar, se demora un par de partidos en tener su mejor versión y listo”, dejó en claro el ahora comentarista deportivo en ESPN Chile.

Agregando que “no tiene por donde no ser opción en la Roja. En ese nivel en el fútbol argentino, Catalán marca una diferencia también porque juega en ese nivel, juega en el fútbol argentino que es más físico, tiene exigencias más importantes que el fútbol chileno”.

“Vuelve a reencantarse él primero con el fútbol porque acá lo pasó mal, fue criticado hasta injustamente en algún momento en un equipo que no funcionaba. Lo tenemos a la vista todos los fin de semana haciendo grandes partidos, en un equipo que está funcionando”, remató.

¿Cuántos partidos ha jugado Mauricio Isla con La Roja?

Desde su debut en la Selección Chilena Adulta, Mauricio Isla ha jugado en 136 ocasiones y convertido en otras cinco.

¿Contra quién y dónde jugará Chile en la quinta fecha de las clasificatorias?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja se medirá ante Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.