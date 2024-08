Marcelo Salas y su letal consejo a Alexis Sánchez en la Selección Chilena: “Para mí no es…”

En la Selección Chilena en este último tiempo sin duda que ha sido un importante tema lo que es la nueva posición de Alexis Sánchez dentro del equipo, en la que emplea en varias oportunidades un rol de ‘creador’, el cuál ha generado mucho debate en los especialistas del fútbol por este puesto para el ‘Maravilla’.

Sobre este tema, un histórico de nuestro fútbol como lo es Marcelo Salas dialogó con el programa ‘Fuera de Juego’ en el canal ‘Hey Social TV’ en Youtube y fue consultado sobre esta nueva faceta de Alexis Sánchez en el campo de juego, en la que entregó su pensar.

“Al técnico le da más posibilidades, no sé si es más completo o no, porque si tienes un nueve que te va hacer 15-20 goles, para mí es el jugador más completo e importante del equipo”, partió señalando Salas.

Sosteniendo dicha línea, para el ‘Matador’ esta nueva polivalencia de Alexis Sánchez dentro del esquema de la Selección Chilena no lo va hacer más complejo, en la que incluso hace una comparativa que podía tener junto a Arturo Vidal en sus inicios.

Salas y su consejo a Sánchez en La Roja | Foto: Photosport

“No creo que por tener más capacidades sea más completo, sí tiene más opciones para jugar, tiene más opciones para el técnico, en su momento cuando aparece Vidal, ¿de que juega? de central, va a jugar bien, en el medio, va a jugar bien, de volante, también, un poco más enganchado y va a jugar bien, te da más opciones en el juego”, explica.

Finalmente, Salas habla en especifico del nuevo rol de Alexis Sánche como creador, en la que siente que en dicho lugar no sacar su mejor rendimiento dentro del terreno de juego y remarcó que le gustaría verlo en otra zona del campo de juego.

“No creo que sea más importante o no, con Alexis no podemos asimilar por un tema de juego, que nos podemos acomodar por derecha o por izquierda, de nueve determinado momento, más enganchado como lo hace ahora, que para mí no es su mejor rendimiento, él tiene que ir por fuera o como una segunda punta”, finalizó.