Circula la información hace días de que Claudio Bravo no será parte de la nómina de la selección chilena que anunciará el entrenador Ricardo Gareca para los partidos eliminatorios ante Argentina en Buenos Aires y ante Bolivia en Santiago.

A raíz de la posible ausencia del capitán histórico de La Roja ha nacido un importante debate respecto a si debe o no estar el portero considerando que no tiene club y no está activo.

Sobre este tema, BOLAVIP conversa con Marco Antonio Figueroa, el que se muestra en la línea de siempre llamar al golero, esté o no con equipo, y de hecho da una solución al problema.

“Claudio Bravo es titular en todas las selecciones, es el mejor arquero que hay en Chile, jugando o no jugando, es mejor que todos, mejor que Arias y mejor que Cortés”, asegura el Fantasma.

Agregando que el capitán “tiene una jerarquía ganada, ataja muy bien, tiene una presencia en el arco que no la tiene cualquiera y si no tiene equipo, que se venga acá y yo le busco un equipo en Nicaragua”.

Marco Antonio Figueroa pide a Claudio Bravo para los duelos ante Argentina y Bolivia.

Marco Antonio Figueroa es un convencido de que la calidad de Claudio Bravo va más allá de su presente y resalta además otros atributos que posee más allá de la cancha.

“Tuve la posibilidad de conocerlo en Rancagua, es un tipo honesto, un tipo sencillo y es muy bueno, lo comparo con Roberto Rojas en su mejor momento”, cerró.