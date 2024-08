El ex arquero de la selección chilena y de Colo Colo afirma que se puede confiar plenamente en Gabriel Arias y en Brayan Cortés.

Roberto Cóndor Rojas no se preocupa por la ausencia de Claudio Bravo: "Chile no tiene problemas en el arco"

Atrás quedó la amarga Copa América donde la selección chilena no pudo avanzar en la zona de grupos y tuvo el triste registro de no haber anotado ningún gol y ahora el equipo de todos debe mentalizarse otra vez en las Eliminatorias Sudamericanas donde deberá enfrentar a Argentina en Buenos Aires y a Bolivia en el Estadio Nacional.

Precisamente este martes hubo una noticia que golpeó a todos, la casi confirmada ausencia de Claudio Bravo de la nómina de Ricardo Gareca para estos dos decisivos partidos.

BOLAVIP conversa con Roberto Cóndor Rojas, que desde Brasil asegura que “es una buena decisión, lleva un mes sin jugar, un mes sin ritmo, entrenar es otra cosa, lo importante es el ritmo del partido”.

El ex arquero nacional aclara que de todas formas la ausencia de Bravo, más allá de la importancia que tiene el capitán histórico, hoy, en la cancha, no es irremplazable. “Igualmente Chile no tiene problemas en el arco porque tiene a Gabriel Arias y Brayan Cortés“, indicó.

Agregando que “son arqueros que están en equipos grandes y ellos deben demostrarlo en la medida que el rival te exige a ese nivel. La recuperación de Cortés le va a hacer bien a la selección y en Colo Colo debe mejorar, tiene la capacidad para mantenerse ahí”.

Consultado derechamente a quién prefiere, el Cóndor explica que “Cortés tiene más que dar, a Arias ya lo conocemos, si Brayan sigue con el nivel que tiene en Colo Colo, puede dar más, puede aumentar su nivel y darle más calidad al arco de la selección chilena”.

Roberto Cóndor Rojas reacciona al triunfo de Colo Colo

“Siempre es bueno comenzar ganando el partido en casa, Colo Colo debió ganar más holgado para viajar más tranquilo, tu sabes como es la Copa Libertadores, es complicado y ojalá Colo Colo pueda repetir al menos un 80% de lo que hizo ayer, porque de visitante va a ser realmente difícil”, cerró.