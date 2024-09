Marco Antonio Figueroa le abre las puertas de la Selección Chilena a Arturo Vidal: "No me interesa la edad"

El 18 de septiembre está llegando a su fin y, junto con el término de las fiestas patrias, cada vez queda menos para que la Selección Chilena se vuelva a juntar para los desafíos de octubre donde deberá enfrentar a Brasil y Colombia.

En la última fecha doble de septiembre quedó en evidencia que el combinado nacional carece de peso en todas sus zonas de la cancha, donde varios piden que vuelvan jugadores de la talla de Gary Medel y Arturo Vidal.

Fue precisamente el King quien estuvo en la palestra las últimas semanas cargando en contra de Ricardo Gareca, palabras que encontraron repercusión en Marco Antonio Figueroa, destacado entrenador nacional.

Chile viene de caer ante Bolivia por las Clasificatorias. | Foto: Photosport

En diálogo con Bolavip Chile, Figueroa le pide a Gareca que llame a los mejores en este momento, independiente de la edad: “No quiero hablar de un jugador específico, porque no me gusta mandar recados. Yo soy pro jugador y esa muestra la tengo hace dos años y medio, donde el goleador de la selección tiene 21 años”, dijo.

“No me interesa la edad, me interesa el momento. Es muy importante. Si te equivocaste o no mandando un mensaje, da lo mismo. Lo que necesita hoy es meter a lo mejor del momento, no pensar a 4 años porque estás quedando fuera del mundial más fácil. Sería un fracaso”, complementó sin mencionar a Vidal.

¿Habrá llamado para el King por parte de Ricardo Gareca? Dependerá del entrenador si toma en consideración el momento que vive Arturo Vidal con Colo Colo y si le guarda rencor por las ácidas críticas que el jugador hizo en contra del DT.

Lo que viene para La Roja

Chile deberá recibir la visita de Brasil en el Estadio Nacional el próximo 10 de octubre, mientras que el partido ante Colombia en el calor de Barranquilla está pactado para el 15 del mismo mes.