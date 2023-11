La denuncia de Alexis Sánchez en conferencia de prensa sobre el estado de las duchas de Juan Pinto Durán y el camarín del Estadio Monumental sigue sacando ronchas, toda vez que surgen nuevas aristas sobre lo dicho por el tocopillano.

Uno que se puso de lado del jugador del Inter de Milán fue Marco Sotomayor, destacado periodista nacional. A su vez, el comunicador pide cortar las pequeñeces en el debate que suele tener a hinchas albos y azules celebrando o criticando.

“Yo parto de la premisa que Alexis no miente, por lo tanto, no es desafortunada o inoportuna. Si estaba saliendo heces de los baños no había razón para que no lo diga”, dijo abriendo los fuegos en diálogo con Bolavip Chile.

Alexis dejó la grande tras declaraciones. | Foto: Photosport

Sotomayor pide cortar el debate entre hinchas, asegurando que “Toda la gente de la U se puso del lado de Alexis, la gente de Colo Colo lo trata mal. Si se habla mal del Monumental la U celebra y Colo Colo se defiende sin apuntar a la gravedad de la situación en sí”.

“¿Por qué habría de mentir?, ¿lo han salido a desmentir? No creo que haya mentido, el problema es cómo lo asumen. En lugar de apuntar a la ANFP, esto ya salió en todo el mundo. Es una vergüenza internacional”, remató.

Lo cierto es que, tras el revuelo que causaron las palabras de Sánchez, fue el mismo jugador quien a través de sus Redes Sociales aseguró que había hablado con Pablo Milad y se comprometieron a arreglar lo que, en palabras de Alexis, no funcionaba de manera óptima.

Chile a la cancha

La Roja saltará a la cancha este martes 21 de noviembre a las 20:30 PM de Chile continental en Quito para enfrentar a Ecuador por la sexta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

¿Cuándo habrá nuevo DT?

En la ANFP esperan tomarse las cosas con calma y pretenden que para los amistosos de marzo esté el nuevo director técnico que deberá encarar la Copa América en junio y la reanudación de las Clasificatorias en septiembre.