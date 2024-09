Mauricio Isla sacó la voz tras la dura derrota de La Roja ante Bolivia. El histórico lateral derecho se refirió a la polémica entre Arturo Vidal y Ricardo Gareca: le prestó ropa al mítico volante.

Tras el duelo, se refirió a las declaraciones de su compañero en Colo Colo. Este no utilizó los términos más profesionales para referirse al actual entrenador de la Selección Chilena.

Ante ello, el lateral comenzó señalando: “Él siempre quiere estar, cuando no está en la calentura lo dice porque quiere estar. A mí me ha pasado, no sé si él volverá a estar”.

Tras ello, el Huaso Isla se refirió al duelo contra los altiplánicos. Lo detalló como cualquiera que presenció el compromiso, ya sea por televisión o en el Estadio Nacional. Una lástima.

“Es una derrota muy dura, es penoso, cada vez perdemos más puntos”, lanzó. ¿Un desastre? “Totalmente, como lo siente el hincha, lo sentimos nosotros”, agregó el futbolista de 36 años.

“De mi parte asumo que cometimos errores, estuve muy mal, lo hablé con Matías Catalán, estuvimos mal por la derecha”, expresó en señal de autocrítica por su compromiso ante Bolivia.

Mauricio Isla le prestó ropa a Arturo Vidal tras su cruce con Ricardo Gareca.

¿Y Arturo Vidal? Adiós a la Generación Dorada

Finalmente, llamó a despedirse de la histórica Generación Dorada. Para él, hay que seguir trabajando en el recambio y buscar nuevos aires para la Selección Chilena.

“Eso es un proceso antiguo, duró bastantes años. Tuvimos años maravillosos y ahora estamos mal, pero lo vamos a pelear hasta el final”, concluyó el histórico seleccionado nacional.

Cabe destacar que por el momento, Chile está ubicado en la penúltima posición de las Eliminatorias Sudamericanas. Acumula tan solo cinco puntos en ocho duelos disputados.

Cuándo juega La Roja

El siguiente encuentro de la Selección Chilena será contra Brasil por la novena jornada del proceso clasificatorio. Se disputará el 10 de octubre en el Estadio Nacional.