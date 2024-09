Juan Cristóbal Guarello fulminó a la Selección Chilena tras caer ante Bolivia. El periodista cuestionó la planificación de Ricardo Gareca y lanzó sin temor alguno: cree que Colo Colo y Universidad de Chile hubiesen vencido a los altiplánicos.

Tras el 2-1 sufrido por el combinado, no tuvo problemas en utilizar duros términos para referirse al entrenador nacional y sus dirigidos. Apuntó hacia todos los frentes en los micrófonos de Radio Agricultura.

En primera instancia, cargó contra el DT del combinado nacional. Lo cuestionó duramente por la salida de Ben Brereton: lo individualizó por el mal juego ante los altiplánicos.

“No sé si Gareca estará al tanto, no sé qué dirá y qué argumentos tendrá para sostener… lo que hizo hoy fue impresentable”, comenzó señalando el periodista nacional.

“Si haces un esquema que no te convence, a la media hora lo desarma y pones al jugador que estaba más cuestionado y lo metes a la picota. Después igual no te resulta. No te ha resultado y no te va a resultar”, agregó.

La Selección Chilena cayó ante Bolivia. Ante ello, Juan Cristóbal Guarello fulminó al combinado nacional.

La peor Selección Chilena

En dicha línea, repitió su discurso tras la caída ante Argentina. Para Juan Cristóbal Guarello, esta es la peor Selección Chilena que él haya presenciado en la historia. No tiene duda alguna.

“Por nombres propios, es la peor selección que haya visto, sacando la que terminó jugando las Eliminatorias en 2001”, detalló.

Tras ello, lanzó: “Perdiste con Bolivia en el Nacional. ¿Qué vas a ir a hacer a un Mundial?”.

“Cuál es tu argumento además de lo meramente voluntarista, cuál es tu argumento futbolístico. (…) Colo Colo y la U le ganaban a Bolivia en el Nacional. Los jugadores son unos fantasmas”, finalizó King Kong.

Cuándo juega La Roja

El siguiente partido de Chile será contra Brasil por la novena fecha de las clasificatorias. Se disputará el 10 de octubre en el Estadio Nacional.