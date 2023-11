El ciclo de Christiane Endler en la Selección Chilena Femenina, por ahora, llegó a su fin. La portera comunicó tras la clasificación de La Roja a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que no continuará defendiendo la camiseta de Chile.

La medida ha generado controversia por los reales motivos que motivaron a la portera a colgar los botines de La Roja y, si bien ha encontrado a muchos detractores por el momento en que lo comunicó, Mauricio Israel se puso del lado de la jugadora.

“Tiane Endler ha sido la mejor futbolista en la historia de Chile, por algo la eligieron como The Best y ha peleado ese título otras veces. No vamos a poner en duda lo que ella significa en el fútbol femenino en Chile”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Endler no va más en La Roja. | Foto: Photosport

Israel pone en un altar el aporte de Endler: “Si se logró tener una ley que establecía que en tres años los clubes tenían que tener contratadas a sus jugadoras, es gracias al impulso que ella le dio, a la imagen que ella entrego. Ella tiene todo el derecho a decidir en qué momento, cómo y cuándo hacerlo”.

Sobre su renuncia, asegura que “Al irse y renunciar en este momento nos está poniendo en un llamado de atención que, si bien se ha avanzado, sigue siendo un fútbol mirado en menos tanto por los clubes como por los dirigentes”.

“Apoyo su decisión y creo que lo hizo en el momento que le pareció más adecuado, porque pone en discusión la realidad del fútbol femenino. Si esto va a servir para que se destapen los problemas que hay y pueda desarrollarse como corresponde y estar a la altura de la actividad en el mundo, mucho mejor. La aplaudo y estoy de acuerdo”, valoró en el cierre.

Chile va por el oro

Sin Christiane Endler, Chile buscará esta noche el oro frente a México en la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en donde tampoco estará la portera del Valencia de España, Antonia Canales.

Luis Mena, cuestionado

El técnico de la Selección Chilena reconoció en el día de ayer que se fiaron del Valencia y reconoció su error, por lo que el partido de hoy asoma como crucial para darle un espaldarazo al proceso del ex Colo Colo en La Roja.