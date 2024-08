Mauricio Israel no quiere ver ni en pintura a este jugador en la selección chilena: "No me da ninguna garantía"

Se aproximan las fechas siete y ocho de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de México-Estados Unidos-Canadá 2026, en donde la selección chilena debe enfrentar a Argentina y Bolivia, respectivamente.

Y una de las noticias más preocupantes es el actual presente del portero Claudio Bravo, quien no tiene club y el técnico, Ricardo Gareca, no lo estaría convocando para la la fecha doble.

Además, a sus 41 años, ya existen voces que señalan que el Capitán América podría dejar el fútbol, en algo que sería un verdadero golpe para el fútbol chileno y por cierto, donde habría que definir a su sucesor.

En ese sentido y ya se pudo apreciar en la pasada Copa América, que para el Tigre es Gabriel Arias el reemplazante natural, en desmedro de Brayan Cortés, pese a los cuestionamientos al actual entretubos de Racing de Avellaneda.

Mauricio Israel: “Arias no me da ninguna garantía”

Uno de los mayores apuntes que ha recibido el ex arquero de Unión La Calera es su excesivo nerviosismo al respecto y en esa línea está Mauricio Israel, quien en el programa Círculo Central (Su Círculo) durante el debate sobre el portero para La Roja, dejó en claro que no quiere a este jugador.

“A mi me pone muy nervioso Gabriel Arias, no me da ninguna garantía de seguridad, nada”, sentenció categóricamente el comunicador durante el espacio televisivo del domingo por la noche.

Además, reiteró que para él solo Bravo le da confianza, tenga la edad que tenga. “Con 56 años, Claudio Bravo entra a la cancha y yo me siento tranquilo. Se que no debe estar porque no está jugando, pero Arias no me da prenda de garantía y lo peor es que no hay recambio”, afirmó.

Finalmente, cerró con una frase demoledora y que por cierto, da cuenta del gran problema del fútbol chileno en la actualidad. “No tenemos recambio, no lo tenemos”, concluyó Israel.

Arias, durante el duelo de Chile ante Canadá en la pasada Copa América (Photosport)

¿Cuáles son los partidos de La Roja en las clasificatorias?

Este jueves 5 de septiembre a las 20 horas, La Roja enfrentará a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Por su parte, el martes 10 del mismo mes, Chile recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional a contar de las 18 horas.