En la Selección Chilena nuevamente ha sido tema lo que puede ser un nuevo entrenador para el equipo de todos, tras lo que fue la salida de Ricardo Gareca y lo que ha sido este trabajo especial de Nicolás Córdova a cargo de ‘La Roja’ tras su salida.

Por esto, el ex futbolista Mauricio Pinilla tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN sobre lo que es esta decisión en el equipo de todos sobre un nuevo DT, en la que fue contra todo pronóstico y señaló que le daría el respaldo total a Nicolás Córdova para encaminar un nuevo proceso en la Selección Chilena.

“Yo sinceramente, si vamos a empezar desde cero, creo que Nicólas Córdova es el nombre y el hombre, es el adecuado para seguir trabajando con este equipo formativo, con este equipo de jugadores jóvenes”, parte señalando Pinilla.

Agregando, ‘Pinigol’ siente que esperar por Manuel Pellegrini es perder tiempo que hoy es oro para entablar un nuevo proceso en la Selección Chilena y en la que además, siente que con una posible llegada del ‘Ingeniero’, no sería un panorama muy distinto que con Córdova.

Pinilla quiere a Córdova en La Roja | Foto: Photosport

“Trayendo a Pellegrini no vamos a descubrir oro, no hay más, lo que tenemos y lo que está funcionando hoy en los equipos más importantes de Argentina, México y algunos en Europa”, declaró.

Concluyendo, Pinilla dejó en claro todo su respaldo a Nicolás Córdova, en la que no duda que es un nombre ideal para hacerse cargo de este nuevo proceso y que además, tiene un conocimiento perfecto de la nueva camada de la Selección Chilena para encabezar un proyecto a largo plazo.

“Nicolás Córdova es el indicado y que tiene todas las capacidades para sacar y resaltar a la mayor cantidad de jóvenes posibles, es un momento importante para la selección y yo creo que él conociendo a todas las figuras que conoce y un trabajo a largo plazo, yo creo que puede andar bien”, cerró.

