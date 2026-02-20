La Selección Chilena ya tiene todo el foco puesto en lo que será este 2026, en donde el equipo de todos tan solo enfrentará encuentros amistosos, en donde los futbolistas buscarán consolidarse en ‘La Roja’ para lo que es este nuevo proceso.

Los próximos dos partidos para los dirigidos por Nicolás Córdova serán los duelos amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, dentro de lo que será el FIFA Series.

Para lo que son estos compromisos, el seleccionado nacional ya empieza a ver nombres para lo que será esta convocatoria, en donde hay un sorpresivo jugador que podría decir presente en esta nómina.

Se trata del defensor de O’Higgins de Rancagua, Felipe Faúndez, quien tras su gran presente, llamaría la atención de Nicolás Córdova, quien le daría su gran oportunidad en la Selección Chilena.

Faúndez sería la gran sorpresa en la nómina de La Roja | Foto: Photosport

Esta información la dio a conocer el periodista Danilo Díaz dentro del programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN, en la que indicó que la convocatoria de Faúndez sería una de las grandes sorpresas.

Cabe recordar que Nicolás Córdova ya ha trabajado con el defensor de O’Higgins de Rancagua en lo que ha sido la sub 20, en donde formó parte de La Roja en lo que fue el pasado mundial de la categoría, que se disputó en nuestro país.

Los duelos de la Selección Chilena ante Cabo Verde y Nueva Zelanda se disputarán el viernes 27 de marzo y lunes 30 del mismo mes, respectivamente, ambos duelos se desarrollarán en el Eden Park, en Auckland.

