Mauricio Pinilla le baja los humos a Carlos Palacios y explica el por qué no está en la Roja: "Retomó su nivel hace tres partidos"

En la Selección Chilena ya comienzan a pensar en lo que serán los duelos ante Uruguay de visitante y Colombia de local, donde la Roja intentará rescatar la mayor cantidad de puntos posibles de cara a las Eliminatorias Sudamericanas.

Pero, en los últimos días un debate se ha tomado los distintos programas de deportes ¿Cuál? La ausencia en el Equipo de Todos de una de las grandes figuras del Campeonato Nacional y de Colo Colo, el volante Carlos Palacios.

Palacios es el máximo goleador del Cacique esta temporada | FOTO: Javier Salvo/Photosport

En conversación con AS Chile, el actual rostro de televisión y ex delantero, Mauricio Pinilla, les explicó a los hinchas nacionales el por qué la Joya no está en la Roja y realizó una fuerte crítica al fútbol chileno.

“Palacios retomó su nivel hace tres partidos. En Chile somos de ver que un cabro hace dos buenos partidos y ya lo queremos en la Selección, en Europa o en diferentes lugares. Démosle tiempo para que se adapte bien”, enfatizó el comentarista deportivo de ESPN Chile y Deportes Agricultura.

“Cuando estuvo en Unión Española, la rompió, y después tuvo casi dos años sin continuidad… Hoy está en un momento de gracia y recuperando su explosividad, que era lo más importante. Hay que darle su tiempo y forma para que el ‘Toto’ pueda contar con él”, remató Pinigol.

Vale destacar que los distintos jugadores que están en la nomina comenzarán a llegar a nuestro país la próxima semana y rápidamente se pondrán a disposición de Eduardo Berizzo.

¿Cuántos partidos ha jugado Carlos Palacios con La Roja?

Carlos Palacios registra 7 compromisos con la camiseta de la Selección Chilena, siendo la derrota por 1-3 ante Colombia el 9 de septiembre de 2021 su última aparición.