La selección chilena prosigue con los trabajos de cara al duelo de carácter amistoso ante Paraguay, donde dentro de los nominados por el entrenador Ricardo Gareca se encuentra Maximiliano Guerrero.

Y fue este miércoles, donde el atacante de Universidad de Chile entregó declaraciones en la víspera del encuentro ante los guaraníes. En la ocasión, el serenense valoró su convocatoria y la intensidad de los entrenamientos en Juan Pinto Durán.

“La recibí de muy buena forma, me estaba preparando, me toma en un muy buen momento en el club y en lo personal, espero hacerlo de la mejor forma. Estos días han estado intensos, los entrenamientos son súper intensos, todos concentrados para estar a la par de todos y dar lo mejor para estar a la par del profesor”, afirmó Guerrero.

Pero el delantero tiene aspiraciones altas en el corto plazo y espero en estos días, seducir a Gareca para que lo cite a la Copa América. “El desafío principal es ganarme un cupo para estar en la Copa América, ganarme un puesto, luchar a la par de mis compañeros y ser un aporte para el profe y al equipo”, expresó.

Los agradecimientos a La Roja panamericana

A su vez, Maxi sabe reconocer el momento en que le abrió las puertas para llegar a los azules y por cierto, ser considerado en La Roja adulta. “Siempre con la mente positiva de ir ganando más cosas, de sumar más minutos en la selección, de siempre estar considerado. Creo que el haber jugado en la sub 23 me ayudó bastante, ahí se dio el paso a la U y ahora me están dando la oportunidad de volver a estar en la selección”, aseveró.

También tuvo palabras para sus compañeros y lo que ha sido compartir con ellos durante estos días. “Me he sentido súper cómodo, nos estamos conociendo de a poco. Si bien llevamos dos o tres días juntos asi es que ahí vamos generando un poquito de lazo con cada compañero, pero todos son súper buena onda, son súper humildes. Te aconsejan en cada momento, en las jugadas en los entrenamientos, así es que voy ganando experiencia, me ayudan y voy aprendiendo de ellos”, dijo el azul.

Finalmente, confesó lo que han sido sus diálogos con Ricardo Gareca. “Es un profe que le gusta la intensidad, le gusta el duelo, el ganar la posición, asi es que me he sentido cómodo. Hemos conversado un par de veces con el profe, hemos tenido un par de reuniones de lo que quiere de mi, de lo que puedo aportar. Lo he tomado de buena forma”, cerró Guerrero.

Guerrero durante los entrenamientos de La Roja (F.Mendoza – Comunicaciones FFCH)

¿Cuál es el grupo de Chile en Copa América 2024?

Chile integra el Grupo A de la Copa América 2024 y se medirá ante Perú el 21 de junio, Argentina el día 25 y Canadá durante la jornada del 29 del mismo mes.