"Me sentí inseguro": Brayan Cortés sale adelante en la Selección Chilena pese al mal estado de la cancha del Monumental

Brayan Cortés fue titular en el empate 0-0 de la Selección Chilena ante Colombia en el estadio Monumental por la segunda fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. El golero, al igual que en Montevideo, respondió de buena manera.

El arquero de Colo Colo valoró la performance de La Roja en Santiago. “Un partido difícil. Por ahí tuvimos más ocasiones claras. Seguimos con la misma convicción. Esto es largo y ojalá este punto sirva más adelante. Sabemos que los partidos son difíciles”.

El iquiqueño jugó en una cancha que conoce como la del Monumental, pero que quedó en mal estado tras un recital que se juntó con un pronóstico de lluvia. En ese aspecto, deslizó que el mal estado del césped por momentos lo terminó afectando.

“Lo bueno es que no nos hicieron goles, a pesar de la cancha que me sentí inseguro. El equipo va convencido y con ganas. El estadio estaba en malas condiciones, pero lo bueno fue jugar con nuestra gente. Me quedo con el esfuerzo del equipo y el sacrificio”, reflexionó el guardameta de La Roja.

Brayan Cortés desliza que siente incomodidad en la cancha del estadio Monumental (Foto: Photosport)

Cortés valoro el esfuerzo que hicieron con sus compañeros para intentar quedarse con los tres puntos en casa. “Tratamos de dejar todo. Lo bueno es que no se perdió. Nos sentimos mejor, el equipo trabaja de la mejor manera, con alta intensidad. Tenemos un objetivo claro”.

La cancha del Monumental tendrá poco descanso

El estado del pasto del Monumental no es bueno y el recinto tendrá menos de dos días para recuperarse, ya que Colo Colo recibirá a Deportes Copiapó el jueves a las 19:00 por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2023.