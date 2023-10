Mítico arquero de La Roja le pide a Claudio Bravo que corte sus dimes y diretes por la prensa: "Hay que sumar, no restar"

La ausencia de Claudio Bravo en la Selección Chilena sigue siendo tema y fue el mismo portero quien, en el día de ayer, contraatacó contra Eduardo Berizzo asegurando que, si el rendimiento en su equipo no es suficiente, no hay mucho más que hacer.

El desaire del ex capitán de La Roja por venir a jugar una fecha triple de amistosos en junio le costó caro y, desde ese entonces, Berizzo no ha llamado a Bravo y es Brayan Cortés el portero indiscutido para el ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Ante las palabras en el día de ayer de Bravo a Berizzo, el mítico portero de la Selección Chilena, Óscar Wirth, le pidió al arquero del Real Betis que corte con sus ida y vuelta con la prensa tras no ser nominado.

Desde marzo que Bravo no juega por La Roja. | Foto: Photosport

“Esas son respuestas personales y cada uno se hace cargo de lo que dice. Opinar de lo que opina otro, si realmente hay un deseo íntimo de que las cosas que salgan bien hay que sumar, no restar”, dijo a Bolavip Chile.

Pese a lo anterior, Wirth cree que “Lo más probable es que para la próxima nómina esté si no tiene problemas, porque cuando ha estado se ha lesionado, se ha resentido. Todas estas cosas tienen que sumar varios puntos donde hay que coincidir y si no coincidimos, estamos sonados”.

En el cierre, le deja un claro mensaje al portero del Betis diciendo que lo importante es el futuro de la Selección Chilena: “Al final si uno cree que ese comentario suma y uno forma parte de eso, que lo diga adentro”.

¿Cuándo fue la última vez que Bravo jugó por Chile?

La última vez que Claudio Bravo vistió los colores de La Roja fue en el amistoso disputado ante Paraguay en el Estadio Monumental hace un par de meses, donde La Roja ganó en la agonía por 3-2.

La Roja en la tabla

La Selección Chilena subió al quinto lugar de la tabla de posiciones en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 y, de momento, estaría yendo de manera directa sin tener que pasar por el repechaje.