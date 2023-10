La Selección Chilena por fin pudo sumar sus primeros tres puntos en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 y lo hizo de buena manera y nada más ni nada menos que ante Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico.

El partido dejó coletazos en los peruanos y en su portero, Pedro Gallese, quien finalizado el compromiso trató de ‘calentar’ a Chile al decir que habían clasificado al último Mundial, pero s e tuvo que corregir solo diciendo penúltimo tras la ausencia incaica en Qatar 2022.

Uno que no quedó para nada contento con las palabras del portero de la selección peruana es Leonel Herrera, histórico mundialista con La Roja en Alemania 1974 quien fustigó al portero y repasó a los del Rímac.

La Roja se hizo fuerte ante Perú. | Foto: Photosport

“No puede ofender de esa manera si el partido lo perdieron y bien, porque yo hace muchos años que no veía a una selección peruana tan mala”, señaló el también finalista con los albos en Copa Libertadores.

Herrera no está de acuerdo con las palabras del portero incaico y no se lo mandó a decir con nadie: “Siempre han tenido buenos jugadores y ante Chile no mostraron nada y que vengan a calentar las cosas… nada que ver”.

“No me parece, es una falta de respeto en cualquier parte, estaban picados y la impotencia los hace hablar cosas que no corresponden. Desubicado total, a lo mejor quedó medio ahueonao con el pelotazo”, remató en el cierre en mano a mano con Bolavip Chile.

Chile en la tabla de posiciones

La Roja suma 4 puntos y, de momento, estaría clasificando de manera directa a la próxima cita mundialista a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

El calendario de La Roja

Chile deberá enfrentar este martes a Venezuela en tierras llaneras. Posteriormente, en noviembre La Roja se volverá a juntar para enfrentar la cuarta y quinta fecha de las clasificatorias mundialistas; Paraguay en casa y Ecuador de visita serán los rivales de Chile en el penúltimo mes del año.