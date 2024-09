Una gran polémica se desató tras una transmisión que realizó Arturo Vidal mediante la plataforma Kick, mientras jugaba la Selección Argentina y la Selección Chilena, la noche del jueves por las Eliminatorias Sudamericanas, que terminó con victoria de la Albiceleste por 3 a 0.

Un molesto Vidal en pleno live no halló nada mejor que insultar al entrenador Ricardo Gareca por una particular situación: “¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino… Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo”, expresó el King.

Rápidamente estas picantes declaraciones se hicieron no solamente viral en nuestro país, sino también al otro lado de la Cordillera,

MORENA BELTRÁN EXPLICA EL MALESTAR DE VIDAL CONTRA GARECA

Ante esta situación, la famosa periodista trasandina Morena Beltrán salió en defensa del Tigre y arremetió contra el mediocampista de Colo Colo.

“Yo creo que hay parte de despecho en Vidal por no estar convocado y hay resentimiento”, explicó la comentarista deportiva.

Los dichos de Vidal dieron la vuelta al mundo | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Además, está abatido viendo como a Chile le pasan por arriba”, sentenció la comunicadora de ESPN.

La Roja en la tabla hacia el mundial

La Roja marcha en el noveno lugar de la tabla de posiciones hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026, donde solo supera al débil Perú que es colista absoluto de la competición con 3 unidades.