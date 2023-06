Chile terminó sus amistosos de junio con un pálido empate ante Bolivia en Santa Cruz de la Sierra dejando muchas dudas respecto a lo que viene para el combinado nacional: Las eliminatorias rumbo al mundial.

Bolavip conversa con Miguel Ángel Neira, el que confiesa haber quedado muy insatisfecho con el partido y declara en el inicio que “Bolivia es muy mediocre, y si nos vamos a poner contentos porque empatamos con Bolivia, estamos muy equivocados”.

El mundialista con la selección chilena en 1982, critica al entrenador Eduardo Berizzo por excluir a un jugador que en su concepto, es clave.

“Bruno Barticciotto en este minuto es mejor que Brereton, es más jugador, aunque Ben tenga el cariño de la gente, Barti es más completo y debiera ser el titular junto a Alexis”, afirma.

Miguel Àngel Neira prefiere a Barticciotto que a Brereton

El ex mediocampista asegura estar muy preocupado porque “nos falta todo, el único rescatable es Gary Medel, el que hizo un partido correcto, cero fallas. Pero, si analizas el mediocampo, no hubo ninguna habilitación ni para Alexis, ni para Brereton, pero ninguna, el mediocampo de Chile no existe”.

Neira estaba realmente molesto y se la agarró con el volante de salida. “La idea de Berizzo es recuperar rápido, pero para atacar nada, Alexis tuvo que bajar para intentar algo, Valdés nada, un 10, un enganche que juega libre no tuvo una habilitación correcta”, cerró.