El entrenador argentino Eduardo Berizzo ha sido duramente cuestionado desde su arribo a la Selección Chilena. ¿La razón?. El estilo de juego y los resultados del ex ayudante de Marcelo Bielsa en nuestro país no terminan de convencer del todo a los hinchas chilenos.

Recordar que los números de Berizzo al mando de la Roja son: 3 partidos ganados, 5 empatados y 5 encuentros perdidos, por lo que en caso de obtener malos resultados en los próximos partidos de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 no sería descabellada una posible salida.

Berizzo está en la cuerda floja tras los paupérrimos resultados en La Roja | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Miguel Ángel Neira, quien representó al Equipo de Todos en la Copa América de 1979, y el Mundial de España 1982, contestó el llamado de Bolavip y dio a conocer a su candidato para la banca de Chile.

“Suponiendo que no siga, dudo que no siga porque yo creo que va a seguir, mi candidato es Fernando Díaz. ¿Por qué?. Primero porque es chileno, ha hecho una carrera ascendente muy buena y fue campeón en Chile”, comenzó diciendo el ex volante.

“El extranjero cuando ya ve que le está yendo pésimo agarra sus cosas y se va de Chile, el chileno no porque se tiene que quedar aguantando el asedio de toda la gente, entonces porque eso se esfuerza mucho más. Yo siempre he sido partidario de un chileno, pero lamentablemente no habían y ahora apareció uno”, complementó.

“Díaz hace jugar muy bien a un equipo sin estrellas, lo tiene peleando por meterse en Copa Sudamericana ¿Por qué no se le puede dar la posibilidad a uno nacional”, sentenció.

Así juega Chile en octubre

El 12 de octubre Chile recibe a Perú, mientras que el 17 del mismo mes visita a Venezuela en tierras llaneras.